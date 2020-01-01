Токеномика SAITAMA (SAITAMA)
Информация о SAITAMA (SAITAMA)
Сайтама — это токен / платформа, управляемая сообществом, которая хочет разработать решения для обучения следующего поколения инвесторов и сделать криптовалюту простой и безопасной для всех. Согласно техническому документу, он ориентирован на инвесторов поколения Z, 93% из которых чувствуют себя смущенными или разочарованными, когда дело доходит до финансов. Видение Сайтамы состоит в том, чтобы предоставить им контент, который учит, как работают деньги, в то время как они инвестируют, тем самым открывая возможности для создания богатства. Для этого Сайтама планирует разработать собственную экосистему, включающую торговую площадку, смарт-кошелек, платформу запуска на основе NFT и многоканальную контент-платформу.
Токеномика и анализ цен SAITAMA (SAITAMA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAITAMA (SAITAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SAITAMA (SAITAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SAITAMA (SAITAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SAITAMA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SAITAMA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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