Токеномика Allo (RWA) Откройте для себя ключевую информацию о Allo (RWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Allo (RWA) Allo создает первую в мире биржу для токенизированных акций с круглосуточной торговлей, низкими комиссиями и мгновенными расчетами, чтобы демократизировать инвестирование. Построенная на технологии блокчейн, Allo токенизировала 2,2 млрд $ в RWA, совершила стейкинг на 50 млн $ в BTC и запустила кредитную программу на 100 млн $. Официальный сайт: https://allo.xyz/ Whitepaper: https://docs.allo.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E Купить RWA сейчас!

Токеномика и анализ цен Allo (RWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Allo (RWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,23M $ 57,23M $ 57,23M Исторический максимум: $ 0,01824 $ 0,01824 $ 0,01824 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,005723 $ 0,005723 $ 0,005723 Узнайте больше о цене Allo (RWA)

Токеномика Allo (RWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Allo (RWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWA, изучите текущую цену RWA!

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