Токеномика Allo (RWA)

Токеномика Allo (RWA)

Откройте для себя ключевую информацию о Allo (RWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Allo (RWA)

Allo создает первую в мире биржу для токенизированных акций с круглосуточной торговлей, низкими комиссиями и мгновенными расчетами, чтобы демократизировать инвестирование. Построенная на технологии блокчейн, Allo токенизировала 2,2 млрд $ в RWA, совершила стейкинг на 50 млн $ в BTC и запустила кредитную программу на 100 млн $.

Официальный сайт:
https://allo.xyz/
Whitepaper:
https://docs.allo.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E

Токеномика и анализ цен Allo (RWA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Allo (RWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,23M
$ 57,23M$ 57,23M
Исторический максимум:
$ 0,01824
$ 0,01824$ 0,01824
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,005723
$ 0,005723$ 0,005723

Токеномика Allo (RWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Allo (RWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RWA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RWA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWA, изучите текущую цену RWA!

Как купить RWA

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История цены Allo (RWA)

Анализ истории цены RWA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.