Токеномика Ready to Fight (RTF) Откройте для себя ключевую информацию о Ready to Fight (RTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ready to Fight (RTF) Ready To Fight (RTF) - это первое приложение SocialFi для 10 миллионного сообщества бойцовского спорта по всему миру, возглавляемого Александром Усиком и поддерживаемого WBC. Официальный сайт: https://rtfight.com/ Whitepaper: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Купить RTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Ready to Fight (RTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ready to Fight (RTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,38 $ 0,38 $ 0,38 Исторический минимум: $ 0,009836048565616116 $ 0,009836048565616116 $ 0,009836048565616116 Текущая цена: $ 0,04172 $ 0,04172 $ 0,04172 Узнайте больше о цене Ready to Fight (RTF)

Токеномика Ready to Fight (RTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ready to Fight (RTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RTF, изучите текущую цену RTF!

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