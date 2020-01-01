Токеномика Ready to Fight (RTF)

Токеномика Ready to Fight (RTF)

Откройте для себя ключевую информацию о Ready to Fight (RTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) - это первое приложение SocialFi для 10 миллионного сообщества бойцовского спорта по всему миру, возглавляемого Александром Усиком и поддерживаемого WBC.

Официальный сайт:
https://rtfight.com/
Whitepaper:
https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4

Токеномика и анализ цен Ready to Fight (RTF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ready to Fight (RTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,38
$ 0,38$ 0,38
Исторический минимум:
$ 0,009836048565616116
$ 0,009836048565616116$ 0,009836048565616116
Текущая цена:
$ 0,04172
$ 0,04172$ 0,04172

Токеномика Ready to Fight (RTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ready to Fight (RTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RTF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RTF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RTF, изучите текущую цену RTF!

Как купить RTF

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История цены Ready to Fight (RTF)

Анализ истории цены RTF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RTF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.