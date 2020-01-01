Токеномика Reality Metaverse (RMV) Откройте для себя ключевую информацию о Reality Metaverse (RMV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reality Metaverse (RMV) Reality Metaverse токенизирует ведущие мировые достопримечательности в дробные акции (NFT) и вознаграждает держателей акций роялти от высокодоходных мобильных игр. Официальный сайт: http://realitymeta.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Купить RMV сейчас!

Токеномика и анализ цен Reality Metaverse (RMV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reality Metaverse (RMV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 579,75K $ 579,75K $ 579,75K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 249,89M $ 249,89M $ 249,89M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 Исторический минимум: $ 0,001912759135737554 $ 0,001912759135737554 $ 0,001912759135737554 Текущая цена: $ 0,00232 $ 0,00232 $ 0,00232 Узнайте больше о цене Reality Metaverse (RMV)

Токеномика Reality Metaverse (RMV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reality Metaverse (RMV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RMV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RMV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RMV, изучите текущую цену RMV!

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