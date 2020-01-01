Токеномика Ring AI (RINGAI) Откройте для себя ключевую информацию о Ring AI (RINGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ring AI (RINGAI) Ring AI - это передовая платформа искусственного интеллекта, которая революционизирует поддержку клиентов и продажи с помощью полностью автономных телефонных агентов. Официальный сайт: https://www.tryring.ai/ Whitepaper: https://docs.tryring.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Купить RINGAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ring AI (RINGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ring AI (RINGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 851,00K $ 851,00K $ 851,00K Исторический максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Исторический минимум: $ 0,007533353716563901 $ 0,007533353716563901 $ 0,007533353716563901 Текущая цена: $ 0,00851 $ 0,00851 $ 0,00851 Узнайте больше о цене Ring AI (RINGAI)

Токеномика Ring AI (RINGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ring AI (RINGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RINGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RINGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RINGAI, изучите текущую цену RINGAI!

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