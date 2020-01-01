Токеномика Ribus (RIB)
Информация о Ribus (RIB)
Проект Ribus Real Estate Superapp — это революционная платформа, которая объединяет рынок недвижимости с технологией блокчейн и NFT, стремясь переопределить то, как мы взаимодействуем с недвижимостью и инвестициями в недвижимость. Суперприложение, ориентированное на инновации, прозрачность и безопасность, предлагает уникальный опыт владения недвижимостью и инвестиций, позволяя приобретать недвижимость и таймшерные NFT, а также участвовать в реальных предприятиях. Благодаря интегрированным услугам в сфере недвижимости они обеспечивают плавные и эффективные транзакции, а также возможности пассивного дохода за счет токенов, полученных от дебиторской задолженности по недвижимости. Их обязательство — демократизировать доступ к инвестициям в недвижимость, сделав их доступными для более широкой аудитории и предоставив инновационные и стабильные средства для роста стоимости во вселенной криптовалют.
Токеномика и анализ цен Ribus (RIB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ribus (RIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Ribus (RIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Ribus (RIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RIB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RIB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIB, изучите текущую цену RIB!
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История цены Ribus (RIB)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.