Токеномика Ribus (RIB)

Токеномика Ribus (RIB)

Откройте для себя ключевую информацию о Ribus (RIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ribus (RIB)

Проект Ribus Real Estate Superapp — это революционная платформа, которая объединяет рынок недвижимости с технологией блокчейн и NFT, стремясь переопределить то, как мы взаимодействуем с недвижимостью и инвестициями в недвижимость. Суперприложение, ориентированное на инновации, прозрачность и безопасность, предлагает уникальный опыт владения недвижимостью и инвестиций, позволяя приобретать недвижимость и таймшерные NFT, а также участвовать в реальных предприятиях. Благодаря интегрированным услугам в сфере недвижимости они обеспечивают плавные и эффективные транзакции, а также возможности пассивного дохода за счет токенов, полученных от дебиторской задолженности по недвижимости. Их обязательство — демократизировать доступ к инвестициям в недвижимость, сделав их доступными для более широкой аудитории и предоставив инновационные и стабильные средства для роста стоимости во вселенной криптовалют.

Официальный сайт:
http://ribus.io
Whitepaper:
https://whitepaper.ribus.com.br/v1
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37

Токеномика и анализ цен Ribus (RIB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ribus (RIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M
Исторический максимум:
$ 0,0895
$ 0,0895$ 0,0895
Исторический минимум:
$ 0,004159623286186239
$ 0,004159623286186239$ 0,004159623286186239
Текущая цена:
$ 0,00497
$ 0,00497$ 0,00497

Токеномика Ribus (RIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ribus (RIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIB, изучите текущую цену RIB!

Как купить RIB

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История цены Ribus (RIB)

Анализ истории цены RIB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.