Токеномика Ribus (RIB) Откройте для себя ключевую информацию о Ribus (RIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ribus (RIB) Проект Ribus Real Estate Superapp — это революционная платформа, которая объединяет рынок недвижимости с технологией блокчейн и NFT, стремясь переопределить то, как мы взаимодействуем с недвижимостью и инвестициями в недвижимость. Суперприложение, ориентированное на инновации, прозрачность и безопасность, предлагает уникальный опыт владения недвижимостью и инвестиций, позволяя приобретать недвижимость и таймшерные NFT, а также участвовать в реальных предприятиях. Благодаря интегрированным услугам в сфере недвижимости они обеспечивают плавные и эффективные транзакции, а также возможности пассивного дохода за счет токенов, полученных от дебиторской задолженности по недвижимости. Их обязательство — демократизировать доступ к инвестициям в недвижимость, сделав их доступными для более широкой аудитории и предоставив инновационные и стабильные средства для роста стоимости во вселенной криптовалют. Официальный сайт: http://ribus.io Whitepaper: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Купить RIB сейчас!

Токеномика и анализ цен Ribus (RIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ribus (RIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Исторический максимум: $ 0,0895 $ 0,0895 $ 0,0895 Исторический минимум: $ 0,004159623286186239 $ 0,004159623286186239 $ 0,004159623286186239 Текущая цена: $ 0,00497 $ 0,00497 $ 0,00497 Узнайте больше о цене Ribus (RIB)

Токеномика Ribus (RIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ribus (RIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIB, изучите текущую цену RIB!

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