Токеномика Renq Finance (RENQ) Откройте для себя ключевую информацию о Renq Finance (RENQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renq Finance (RENQ) Цель Renq - соединить все изолированные блокчейны и создать межцепочечную сеть обмена активами, обеспечив всю необходимую базовую поддержку для экосистемы DeFi. Пусть каждый владелец цифровых активов испытает действительно безопасный, бесплатный и прозрачный сервис DeFi. Официальный сайт: https://renq.io/ Whitepaper: https://renq.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Купить RENQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Renq Finance (RENQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renq Finance (RENQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Исторический максимум: $ 0,03999 $ 0,03999 $ 0,03999 Исторический минимум: $ 0,001070092935137964 $ 0,001070092935137964 $ 0,001070092935137964 Текущая цена: $ 0,001852 $ 0,001852 $ 0,001852 Узнайте больше о цене Renq Finance (RENQ)

Токеномика Renq Finance (RENQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renq Finance (RENQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RENQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RENQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENQ, изучите текущую цену RENQ!

Как купить RENQ Заинтересованы в добавлении Renq Finance (RENQ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RENQ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RENQ на MEXC прямо сейчас!

История цены Renq Finance (RENQ) Анализ истории цены RENQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RENQ прямо сейчас!

Прогноз цены RENQ Хотите узнать, куда может двигаться RENQ? Наша страница прогноза цены RENQ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RENQ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!