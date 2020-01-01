Токеномика Reef (REEF) Откройте для себя ключевую информацию о Reef (REEF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reef (REEF) Reef Finance - это агрегатор ликвидности и мультицепной механизм интеллектуальной доходности, позволяющий интегрировать любой протокол DeFi. Он создан на базе Polkadot и разделяет свою модель безопасности по всей экосистеме, позволяя осуществлять межцепочечные интеграции. Официальный сайт: https://reef.io/ Whitepaper: https://docs.reef.io/ Обозреватель блоков: https://reefscan.com Купить REEF сейчас!

Токеномика и анализ цен Reef (REEF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reef (REEF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 21,02B $ 21,02B $ 21,02B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,007859 $ 0,007859 $ 0,007859 Исторический минимум: $ 0,000173871992725367 $ 0,000173871992725367 $ 0,000173871992725367 Текущая цена: $ 0,0001904 $ 0,0001904 $ 0,0001904 Узнайте больше о цене Reef (REEF)

Токеномика Reef (REEF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reef (REEF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REEF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REEF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REEF, изучите текущую цену REEF!

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