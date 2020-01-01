Токеномика Rebel Cars (RC)

Токеномика Rebel Cars (RC)

Откройте для себя ключевую информацию о Rebel Cars (RC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rebel Cars (RC)

RebelCars.io — это революционная экосистема гоночных игр Web3, разработанная командой с более чем 20-летним опытом в области CGI-разработки, автоспорта и игр. Проект построен на Unreal Engine 5 и блокчейн-технологиях. RC бесшовно интегрирует AI-агентов, соперников и метачеловеков, DeFi-функции для экономики, управляемой игроками, а также вводит уникальные Доли Трасс, позволяя пользователям инвестировать в гоночные треки, такие как Монако, Судзука, Дубай, Монца и еще 20+ трасс, чтобы получать пассивный доход. Эта экосистема поддерживает серию Crypto Racing Tournament — глобальный децентрализованный гоночный турнир с реальными наградами.

Официальный сайт:
https://rebelcars.io/
Обозреватель блоков:
https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606

Токеномика и анализ цен Rebel Cars (RC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebel Cars (RC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,43M
$ 1,43M$ 1,43M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 206,35M
$ 206,35M$ 206,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,92M
$ 6,92M$ 6,92M
Исторический максимум:
$ 0,05149
$ 0,05149$ 0,05149
Исторический минимум:
$ 0,003116133063734695
$ 0,003116133063734695$ 0,003116133063734695
Текущая цена:
$ 0,00692
$ 0,00692$ 0,00692

Токеномика Rebel Cars (RC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rebel Cars (RC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RC, изучите текущую цену RC!

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История цены Rebel Cars (RC)

Анализ истории цены RC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.