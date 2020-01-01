Токеномика Rubix (RBT)

Токеномика Rubix (RBT)

Откройте для себя ключевую информацию о Rubix (RBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rubix (RBT)

Блокчейн 1-го уровня, предназначенный для децентрализации, используется для реальных транзакций/токенизации. Создан для миграции Web2-приложений/предприятий на Web3 с помощью уникальной архитектуры подсети/параллельного шардинга Rubix.

Официальный сайт:
https://rubix.net/
Обозреватель блоков:
https://rubixexplorer.com/

Токеномика и анализ цен Rubix (RBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubix (RBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 51,40M
$ 51,40M$ 51,40M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,28B
$ 13,28B$ 13,28B
Исторический максимум:
$ 392 000
$ 392 000$ 392 000
Исторический минимум:
$ 17,65837329883529
$ 17,65837329883529$ 17,65837329883529
Текущая цена:
$ 258,46
$ 258,46$ 258,46

Токеномика Rubix (RBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rubix (RBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBT, изучите текущую цену RBT!

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История цены Rubix (RBT)

Анализ истории цены RBT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.