Токеномика Rubix (RBT) Откройте для себя ключевую информацию о Rubix (RBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rubix (RBT) Блокчейн 1-го уровня, предназначенный для децентрализации, используется для реальных транзакций/токенизации. Создан для миграции Web2-приложений/предприятий на Web3 с помощью уникальной архитектуры подсети/параллельного шардинга Rubix. Официальный сайт: https://rubix.net/ Обозреватель блоков: https://rubixexplorer.com/ Купить RBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Rubix (RBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubix (RBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 51,40M $ 51,40M $ 51,40M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,28B $ 13,28B $ 13,28B Исторический максимум: $ 392 000 $ 392 000 $ 392 000 Исторический минимум: $ 17,65837329883529 $ 17,65837329883529 $ 17,65837329883529 Текущая цена: $ 258,46 $ 258,46 $ 258,46 Узнайте больше о цене Rubix (RBT)

Токеномика Rubix (RBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rubix (RBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBT, изучите текущую цену RBT!

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