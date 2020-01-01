Токеномика Rabi (RABI)

Токеномика Rabi (RABI)

Откройте для себя ключевую информацию о Rabi (RABI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rabi (RABI)

Protocol Rabi - это децентрализованная финансовая экосистема, которая в своей работе опирается на внешних участников. Хранители предоставляют информацию о рыночных ценах в режиме реального времени, Глобальные поселенцы выступают в качестве последней линии обороны от атак, а члены сообщества Rabi предоставляют различные услуги.

Официальный сайт:
https://rabi.foundation/
Whitepaper:
https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889

Токеномика и анализ цен Rabi (RABI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rabi (RABI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 475,80K
$ 475,80K$ 475,80K
Исторический максимум:
$ 0,61503
$ 0,61503$ 0,61503
Исторический минимум:
$ 0,000365819963146221
$ 0,000365819963146221$ 0,000365819963146221
Текущая цена:
$ 0,0004758
$ 0,0004758$ 0,0004758

Токеномика Rabi (RABI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rabi (RABI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RABI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RABI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RABI, изучите текущую цену RABI!

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История цены Rabi (RABI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.