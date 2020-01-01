Токеномика QUQ (QUQ) Откройте для себя ключевую информацию о QUQ (QUQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QUQ (QUQ) QUQ – мемкоин в сети BSC, название токена – $QUQ. Официальный сайт: https://quq.finance Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4fa7C69a7B69f8Bc48233024D546bc299d6B03bf Купить QUQ сейчас!

Токеномика и анализ цен QUQ (QUQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUQ (QUQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Исторический максимум: $ 0,003485 $ 0,003485 $ 0,003485 Исторический минимум: $ 0,000116762152193629 $ 0,000116762152193629 $ 0,000116762152193629 Текущая цена: $ 0,0027131 $ 0,0027131 $ 0,0027131 Узнайте больше о цене QUQ (QUQ)

Токеномика QUQ (QUQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QUQ (QUQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUQ, изучите текущую цену QUQ!

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