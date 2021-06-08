Токеномика Quickswap (QUICK) Откройте для себя ключевую информацию о Quickswap (QUICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quickswap (QUICK) QuickSwap — одна из первых платформ для автоматизированных маркет-мейкеров и ответвление Uniswap в быстро растущем секторе DeFi криптовалютной индустрии. Официальный сайт: https://quickswap.exchange/ Whitepaper: https://docs.quickswap.exchange/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Купить QUICK сейчас!

Токеномика и анализ цен Quickswap (QUICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quickswap (QUICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,19M $ 14,19M $ 14,19M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 753,23M $ 753,23M $ 753,23M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,119 $ 0,119 $ 0,119 Исторический минимум: $ 0,01806000956978179 $ 0,01806000956978179 $ 0,01806000956978179 Текущая цена: $ 0,01884 $ 0,01884 $ 0,01884 Узнайте больше о цене Quickswap (QUICK)

Токеномика Quickswap (QUICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quickswap (QUICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUICK, изучите текущую цену QUICK!

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