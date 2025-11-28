Quantum Chain – это квантово-безопасная, автоматизированная с помощью искусственного интеллекта экосистема блокчейна, разработанная как инфраструктура финансовых услуг нового поколения. Quantum Chain предлагает масштабируемость, безопасность и соответствие нормативным требованиям корпоративного уровня благодаря квантово-устойчивой криптографии и автоматизации соответствия нормативным требованиям с помощью искусственного интеллекта. Экосистема работает на основе нативного утилитарного токена Quantum ($Q), который облегчает транзакции, управление и токенизацию. Кроме того, Quantum Chain поддерживает Quantum Financial Institutions (QFI) – сеть собственных проектов и решений в области финансовых услуг, построенных на его инфраструктуре, что позволяет создавать безопасные, эффективные и соответствующие нормативным требованиям финансовые продукты для квантового мира.