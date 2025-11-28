Токеномика QUANTUM (QUANTUM)

Токеномика QUANTUM (QUANTUM)

Откройте для себя ключевую информацию о QUANTUM (QUANTUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен QUANTUM (QUANTUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QUANTUM (QUANTUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Исторический максимум:
$ 0,005517
$ 0,005517$ 0,005517
Исторический минимум:
$ 0,00048219051846745
$ 0,00048219051846745$ 0,00048219051846745
Текущая цена:
$ 0,002999
$ 0,002999$ 0,002999

Информация о QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain – это квантово-безопасная, автоматизированная с помощью искусственного интеллекта экосистема блокчейна, разработанная как инфраструктура финансовых услуг нового поколения. Quantum Chain предлагает масштабируемость, безопасность и соответствие нормативным требованиям корпоративного уровня благодаря квантово-устойчивой криптографии и автоматизации соответствия нормативным требованиям с помощью искусственного интеллекта. Экосистема работает на основе нативного утилитарного токена Quantum ($Q), который облегчает транзакции, управление и токенизацию. Кроме того, Quantum Chain поддерживает Quantum Financial Institutions (QFI) – сеть собственных проектов и решений в области финансовых услуг, построенных на его инфраструктуре, что позволяет создавать безопасные, эффективные и соответствующие нормативным требованиям финансовые продукты для квантового мира.

Официальный сайт:
https://quantumcha.in
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

Токеномика QUANTUM (QUANTUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QUANTUM (QUANTUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QUANTUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QUANTUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUANTUM, изучите текущую цену QUANTUM!

