Токеномика RichQUACK (QUACK) Откройте для себя ключевую информацию о RichQUACK (QUACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RichQUACK (QUACK) QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Официальный сайт: https://www.richquack.com Whitepaper: https://www.richquack.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Купить QUACK сейчас!

Токеномика и анализ цен RichQUACK (QUACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RichQUACK (QUACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,30M $ 13,30M $ 13,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 44 085,96T $ 44 085,96T $ 44 085,96T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000000009 $ 0,000000009 $ 0,000000009 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000000003017 $ 0,0000000003017 $ 0,0000000003017 Узнайте больше о цене RichQUACK (QUACK)

Токеномика RichQUACK (QUACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RichQUACK (QUACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUACK, изучите текущую цену QUACK!

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