Токеномика RichQUACK (QUACK)

Токеномика RichQUACK (QUACK)

Откройте для себя ключевую информацию о RichQUACK (QUACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RichQUACK (QUACK)

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

Официальный сайт:
https://www.richquack.com
Whitepaper:
https://www.richquack.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

Токеномика и анализ цен RichQUACK (QUACK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RichQUACK (QUACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,30M
$ 13,30M$ 13,30M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 44 085,96T
$ 44 085,96T$ 44 085,96T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,000000009
$ 0,000000009$ 0,000000009
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0000000003017
$ 0,0000000003017$ 0,0000000003017

Токеномика RichQUACK (QUACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RichQUACK (QUACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QUACK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QUACK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUACK, изучите текущую цену QUACK!

Как купить QUACK

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История цены RichQUACK (QUACK)

Анализ истории цены QUACK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.