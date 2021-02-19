Токеномика QiSwap (QI) Откройте для себя ключевую информацию о QiSwap (QI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QiSwap (QI) QiSwap — это децентрализованный протокол, который автоматически обеспечивает ликвидность в Qtum на основе алгоритма автоматического маркет-мейкера (AMM). Официальный сайт: https://qiswap.com/ Обозреватель блоков: https://qtum.info/qrc20/54fefdb5b31164f66ddb68becd7bdd864cacd65b/ Купить QI сейчас!

Токеномика и анализ цен QiSwap (QI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QiSwap (QI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,7871 $ 1,7871 $ 1,7871 Исторический минимум: $ 0,001521898962194869 $ 0,001521898962194869 $ 0,001521898962194869 Текущая цена: $ 0,00161 $ 0,00161 $ 0,00161 Узнайте больше о цене QiSwap (QI)

Токеномика QiSwap (QI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QiSwap (QI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QI, изучите текущую цену QI!

Как купить QI Заинтересованы в добавлении QiSwap (QI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки QI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить QI на MEXC прямо сейчас!

История цены QiSwap (QI) Анализ истории цены QI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены QI прямо сейчас!

Прогноз цены QI Хотите узнать, куда может двигаться QI? Наша страница прогноза цены QI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена QI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!