Токеномика EPNS (PUSH) Откройте для себя ключевую информацию о EPNS (PUSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EPNS (PUSH) Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Официальный сайт: https://push.org/ Whitepaper: https://push.org/docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Купить PUSH сейчас!

Токеномика и анализ цен EPNS (PUSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EPNS (PUSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 90,24M $ 90,24M $ 90,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Исторический максимум: $ 6,333 $ 6,333 $ 6,333 Исторический минимум: $ 0,027958497222728092 $ 0,027958497222728092 $ 0,027958497222728092 Текущая цена: $ 0,03417 $ 0,03417 $ 0,03417 Узнайте больше о цене EPNS (PUSH)

Токеномика EPNS (PUSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EPNS (PUSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSH, изучите текущую цену PUSH!

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