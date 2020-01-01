Токеномика Plastichero (PTH) Откройте для себя ключевую информацию о Plastichero (PTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plastichero (PTH) Проект Plastichero перерабатывает пластик с использованием технологии блокчейн для создания более устойчивой зеленой среды. Наши инновационные киоски по переработке помогают превращать пластиковые отходы в новые экологически чистые продукты. Официальный сайт: https://www.plasticherocoin.com/ Whitepaper: https://www.plasticherocoin.com/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8ab98330473101309db94b625f9997366a518223 Купить PTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Plastichero (PTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plastichero (PTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2484 $ 0,2484 $ 0,2484 Исторический минимум: $ 0,033348175778557435 $ 0,033348175778557435 $ 0,033348175778557435 Текущая цена: $ 0,04642 $ 0,04642 $ 0,04642 Узнайте больше о цене Plastichero (PTH)

Токеномика Plastichero (PTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plastichero (PTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTH, изучите текущую цену PTH!

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