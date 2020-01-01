Токеномика PONKE (PONKE)

Токеномика PONKE (PONKE)

Откройте для себя ключевую информацию о PONKE (PONKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PONKE (PONKE)

PONKE - это мемкоин на цепочке Solana.

Официальный сайт:
https://www.ponke.xyz/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC

Токеномика и анализ цен PONKE (PONKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PONKE (PONKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 68,39M
$ 68,39M$ 68,39M
Общее предложение:
$ 555,56M
$ 555,56M$ 555,56M
Оборотное предложение:
$ 555,54M
$ 555,54M$ 555,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 68,39M
$ 68,39M$ 68,39M
Исторический максимум:
$ 0,86
$ 0,86$ 0,86
Исторический минимум:
$ 0,002254494911627271
$ 0,002254494911627271$ 0,002254494911627271
Текущая цена:
$ 0,12311
$ 0,12311$ 0,12311

Токеномика PONKE (PONKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PONKE (PONKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PONKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PONKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONKE, изучите текущую цену PONKE!

Как купить PONKE

Заинтересованы в добавлении PONKE (PONKE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PONKE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены PONKE (PONKE)

Анализ истории цены PONKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PONKE

Хотите узнать, куда может двигаться PONKE? Наша страница прогноза цены PONKE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.