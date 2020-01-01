Токеномика PONKE (PONKE) Откройте для себя ключевую информацию о PONKE (PONKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PONKE (PONKE) PONKE - это мемкоин на цепочке Solana. Официальный сайт: https://www.ponke.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC Купить PONKE сейчас!

Токеномика и анализ цен PONKE (PONKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PONKE (PONKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,39M $ 68,39M $ 68,39M Общее предложение: $ 555,56M $ 555,56M $ 555,56M Оборотное предложение: $ 555,54M $ 555,54M $ 555,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,39M $ 68,39M $ 68,39M Исторический максимум: $ 0,86 $ 0,86 $ 0,86 Исторический минимум: $ 0,002254494911627271 $ 0,002254494911627271 $ 0,002254494911627271 Текущая цена: $ 0,12311 $ 0,12311 $ 0,12311 Узнайте больше о цене PONKE (PONKE)

Токеномика PONKE (PONKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PONKE (PONKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PONKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PONKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONKE, изучите текущую цену PONKE!

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