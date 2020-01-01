Токеномика Plena Finance (PLENA) Откройте для себя ключевую информацию о Plena Finance (PLENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plena Finance (PLENA) На динамичном рынке криптовалют Plena меняет подход к управлению цифровыми активами. С акцентом на расширение возможностей пользователей, Plena обеспечивает полное самостоятельное хранение их цифровых активов, использует передовые технологии, такие как абстракция аккаунтов и ИИ, а также внедряет инновационные функции, включая автоматизированные покупки и криптовалютные портфели. Официальный сайт: https://plena.finance/ Whitepaper: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 Купить PLENA сейчас!

Токеномика и анализ цен Plena Finance (PLENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plena Finance (PLENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0673 $ 0,0673 $ 0,0673 Исторический минимум: $ 0,000863628794502696 $ 0,000863628794502696 $ 0,000863628794502696 Текущая цена: $ 0,00098 $ 0,00098 $ 0,00098 Узнайте больше о цене Plena Finance (PLENA)

Токеномика Plena Finance (PLENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plena Finance (PLENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLENA, изучите текущую цену PLENA!

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