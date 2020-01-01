Токеномика Plena Finance (PLENA)

Токеномика Plena Finance (PLENA)

Откройте для себя ключевую информацию о Plena Finance (PLENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Plena Finance (PLENA)

На динамичном рынке криптовалют Plena меняет подход к управлению цифровыми активами. С акцентом на расширение возможностей пользователей, Plena обеспечивает полное самостоятельное хранение их цифровых активов, использует передовые технологии, такие как абстракция аккаунтов и ИИ, а также внедряет инновационные функции, включая автоматизированные покупки и криптовалютные портфели.

Официальный сайт:
https://plena.finance/
Whitepaper:
https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8

Токеномика и анализ цен Plena Finance (PLENA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plena Finance (PLENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0673
$ 0,0673$ 0,0673
Исторический минимум:
$ 0,000863628794502696
$ 0,000863628794502696$ 0,000863628794502696
Текущая цена:
$ 0,00098
$ 0,00098$ 0,00098

Токеномика Plena Finance (PLENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Plena Finance (PLENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLENA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLENA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLENA, изучите текущую цену PLENA!

Как купить PLENA

Заинтересованы в добавлении Plena Finance (PLENA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PLENA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Plena Finance (PLENA)

Анализ истории цены PLENA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PLENA

Хотите узнать, куда может двигаться PLENA? Наша страница прогноза цены PLENA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.