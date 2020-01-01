Токеномика Phoenix (PHNIX)

Токеномика Phoenix (PHNIX)

Откройте для себя ключевую информацию о Phoenix (PHNIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Phoenix (PHNIX)

$PHNIX: стойкий дух и легендарный талисман XRP.

Официальный сайт:
https://phnix.lol/
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/rDFXbW2ZZCG5WgPtqwNiA2xZokLMm9ivmN

Токеномика и анализ цен Phoenix (PHNIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenix (PHNIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,90M
$ 7,90M$ 7,90M
Общее предложение:
$ 589,00B
$ 589,00B$ 589,00B
Оборотное предложение:
$ 530,00B
$ 530,00B$ 530,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,78M
$ 8,78M$ 8,78M
Исторический максимум:
$ 0,000145
$ 0,000145$ 0,000145
Исторический минимум:
$ 0,000006872981310352
$ 0,000006872981310352$ 0,000006872981310352
Текущая цена:
$ 0,000014913
$ 0,000014913$ 0,000014913

Токеномика Phoenix (PHNIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Phoenix (PHNIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHNIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHNIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHNIX, изучите текущую цену PHNIX!

Как купить PHNIX

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История цены Phoenix (PHNIX)

Анализ истории цены PHNIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PHNIX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.