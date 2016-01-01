Токеномика PepeCoin (PEPECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о PepeCoin (PEPECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PepeCoin (PEPECOIN) PepeCoin, созданный первопроходцами и визионерами в 2016 году, представляет развлекательную экосистему приложений в стиле ОС, которая органично объединяет DeFi, игры, уникальный опыт NFT и передовую меметику. Официальный сайт: https://pepecoin.io Whitepaper: https://linktr.ee/pepecoins Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Купить PEPECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен PepeCoin (PEPECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PepeCoin (PEPECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,69M $ 38,69M $ 38,69M Общее предложение: $ 133,77M $ 133,77M $ 133,77M Оборотное предложение: $ 107,06M $ 107,06M $ 107,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,34M $ 48,34M $ 48,34M Исторический максимум: $ 7,69 $ 7,69 $ 7,69 Исторический минимум: $ 0,000261303532360508 $ 0,000261303532360508 $ 0,000261303532360508 Текущая цена: $ 0,3614 $ 0,3614 $ 0,3614 Узнайте больше о цене PepeCoin (PEPECOIN)

Токеномика PepeCoin (PEPECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PepeCoin (PEPECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPECOIN, изучите текущую цену PEPECOIN!

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