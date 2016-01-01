Токеномика PepeCoin (PEPECOIN)

Токеномика PepeCoin (PEPECOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о PepeCoin (PEPECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, созданный первопроходцами и визионерами в 2016 году, представляет развлекательную экосистему приложений в стиле ОС, которая органично объединяет DeFi, игры, уникальный опыт NFT и передовую меметику.

Официальный сайт:
https://pepecoin.io
Whitepaper:
https://linktr.ee/pepecoins
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a

Токеномика и анализ цен PepeCoin (PEPECOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PepeCoin (PEPECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,69M
$ 38,69M$ 38,69M
Общее предложение:
$ 133,77M
$ 133,77M$ 133,77M
Оборотное предложение:
$ 107,06M
$ 107,06M$ 107,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 48,34M
$ 48,34M$ 48,34M
Исторический максимум:
$ 7,69
$ 7,69$ 7,69
Исторический минимум:
$ 0,000261303532360508
$ 0,000261303532360508$ 0,000261303532360508
Текущая цена:
$ 0,3614
$ 0,3614$ 0,3614

Токеномика PepeCoin (PEPECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PepeCoin (PEPECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEPECOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEPECOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPECOIN, изучите текущую цену PEPECOIN!

Как купить PEPECOIN

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История цены PepeCoin (PEPECOIN)

Анализ истории цены PEPECOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PEPECOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.