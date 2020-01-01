Токеномика PaLM AI (PALMAI) Откройте для себя ключевую информацию о PaLM AI (PALMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PaLM AI (PALMAI) PALM выступает в качестве утилитарного токена для PaLM AI, мультиплатформенного чатбота с искусственным интеллектом. PaLM AI фокусируется на разработке ончейн интеграций ИИ, а также утилит, используемых в реальном мире и приносящих доход держателям. Официальный сайт: https://palmai.tech/ Whitepaper: https://palmai.tech/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Купить PALMAI сейчас!

Токеномика и анализ цен PaLM AI (PALMAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PaLM AI (PALMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,77M $ 21,77M $ 21,77M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 77,13M $ 77,13M $ 77,13M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: $ 0,00023726066723638 $ 0,00023726066723638 $ 0,00023726066723638 Текущая цена: $ 0,2822 $ 0,2822 $ 0,2822 Узнайте больше о цене PaLM AI (PALMAI)

Токеномика PaLM AI (PALMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PaLM AI (PALMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PALMAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PALMAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PALMAI, изучите текущую цену PALMAI!

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