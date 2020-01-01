Токеномика PAID Network (PAID) Откройте для себя ключевую информацию о PAID Network (PAID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAID Network (PAID) PAID – это децентрализованная краудфандинговая платформа, миссия которой заключается в том, чтобы обеспечить проверенные проекты и основателей, предлагающих блестящие идеи, финансированием за счет краудсорсинга на благо всех и, в частности, с точки зрения прозрачности, безопасности и эффективности. Официальный сайт: https://paidnetwork.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Купить PAID сейчас!

Токеномика и анализ цен PAID Network (PAID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAID Network (PAID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,86M $ 9,86M $ 9,86M Общее предложение: $ 594,72M $ 594,72M $ 594,72M Оборотное предложение: $ 497,99M $ 497,99M $ 497,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,78M $ 11,78M $ 11,78M Исторический максимум: $ 0,183 $ 0,183 $ 0,183 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0198 $ 0,0198 $ 0,0198 Узнайте больше о цене PAID Network (PAID)

Токеномика PAID Network (PAID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAID Network (PAID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAID, изучите текущую цену PAID!

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