Токеномика OCTA (OCTA)

Токеномика OCTA (OCTA)

Откройте для себя ключевую информацию о OCTA (OCTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OCTA (OCTA)

OctaSpace - это децентрализованная вычислительная платформа, специализирующаяся на задачах рендеринга, науки о данных и искусственного интеллекта. Наша торговая площадка позволяет пользователям устанавливать цены для обеспечения равного доступа. Используя блокчейн L1, объединяющий PoW и PoA, мы делаем ставку на высокую производительность. OctaSpace также предлагает безопасный VPN-сервис для обеспечения анонимности в Интернете.

Официальный сайт:
https://octa.space
Whitepaper:
https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.octa.space/

Токеномика и анализ цен OCTA (OCTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OCTA (OCTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,89M
$ 12,89M$ 12,89M
Общее предложение:
$ 48,00M
$ 48,00M$ 48,00M
Оборотное предложение:
$ 37,37M
$ 37,37M$ 37,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,55M
$ 16,55M$ 16,55M
Исторический максимум:
$ 2,43
$ 2,43$ 2,43
Исторический минимум:
$ 0,12048842260800421
$ 0,12048842260800421$ 0,12048842260800421
Текущая цена:
$ 0,3448
$ 0,3448$ 0,3448

Токеномика OCTA (OCTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OCTA (OCTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OCTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OCTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCTA, изучите текущую цену OCTA!

Как купить OCTA

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История цены OCTA (OCTA)

Анализ истории цены OCTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OCTA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.