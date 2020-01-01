Токеномика OCTA (OCTA) Откройте для себя ключевую информацию о OCTA (OCTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен OCTA (OCTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OCTA (OCTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,89M $ 12,89M $ 12,89M Общее предложение: $ 48,00M $ 48,00M $ 48,00M Оборотное предложение: $ 37,37M $ 37,37M $ 37,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,55M $ 16,55M $ 16,55M Исторический максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Исторический минимум: $ 0,12048842260800421 $ 0,12048842260800421 $ 0,12048842260800421 Текущая цена: $ 0,3448 $ 0,3448 $ 0,3448 Узнайте больше о цене OCTA (OCTA)

Токеномика OCTA (OCTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OCTA (OCTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCTA, изучите текущую цену OCTA!

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