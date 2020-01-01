Токеномика ORBOFI (OBI) Откройте для себя ключевую информацию о ORBOFI (OBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORBOFI (OBI) Orbofi AI - это самый совершенный и наиболее используемый движок для создания ИИ-контента в web3, для игр, приложений и любого онлайн-сообщества. Orbofi позволяет пользователям и разработчикам создавать контент, генерируемый искусственным интеллектом (2D, 3D, звуки и т.д.), и создавать точные модели искусственного интеллекта в несколько кликов, которые могут быть монетизированы. Orofi AI обеспечивает все производство активов, генерируемых ИИ, и точных моделей ИИ в web3. Официальный сайт: https://www.orbofi.com/ Whitepaper: https://wiki.orbofi.com/learn Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Купить OBI сейчас!

Токеномика и анализ цен ORBOFI (OBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORBOFI (OBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Исторический максимум: $ 0,1055 $ 0,1055 $ 0,1055 Исторический минимум: $ 0,000767289071286957 $ 0,000767289071286957 $ 0,000767289071286957 Текущая цена: $ 0,000927 $ 0,000927 $ 0,000927 Узнайте больше о цене ORBOFI (OBI)

Токеномика ORBOFI (OBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORBOFI (OBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBI, изучите текущую цену OBI!

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