Токеномика ORBOFI (OBI)

Токеномика ORBOFI (OBI)

Откройте для себя ключевую информацию о ORBOFI (OBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ORBOFI (OBI)

Orbofi AI - это самый совершенный и наиболее используемый движок для создания ИИ-контента в web3, для игр, приложений и любого онлайн-сообщества. Orbofi позволяет пользователям и разработчикам создавать контент, генерируемый искусственным интеллектом (2D, 3D, звуки и т.д.), и создавать точные модели искусственного интеллекта в несколько кликов, которые могут быть монетизированы. Orofi AI обеспечивает все производство активов, генерируемых ИИ, и точных моделей ИИ в web3.

Официальный сайт:
https://www.orbofi.com/
Whitepaper:
https://wiki.orbofi.com/learn
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

Токеномика и анализ цен ORBOFI (OBI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORBOFI (OBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,12B
$ 1,12B$ 1,12B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M
Исторический максимум:
$ 0,1055
$ 0,1055$ 0,1055
Исторический минимум:
$ 0,000767289071286957
$ 0,000767289071286957$ 0,000767289071286957
Текущая цена:
$ 0,000927
$ 0,000927$ 0,000927

Токеномика ORBOFI (OBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ORBOFI (OBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OBI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OBI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBI, изучите текущую цену OBI!

Как купить OBI

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История цены ORBOFI (OBI)

Анализ истории цены OBI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.