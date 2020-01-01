Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA) Откройте для себя ключевую информацию о AllianceBlock Nexera (NXRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AllianceBlock Nexera (NXRA) Nexera Foundation создает будущее финансов с помощью передовых инноваций с открытым исходным кодом. Инфраструктура Nexera органично вписывается в технологию блокчейн, облегчая операции в сети и вне ее, упрощая управление цифровыми, финансовыми и реальными активами. Токен Nexera ($NXRA) - это утилитарный токен, лежащий в основе инфраструктурного стека Nexera. Он способствует созданию репутации в экосистеме Nexera, позволяет участвовать в управлении в Nexera DAO, открывает эксклюзивный доступ к решениям, построенным на базе инфраструктуры Nexera, и выступает в качестве средства обмена для комиссий, платежей и механизмов транзакций. Деятельность Nexera Foundation направлена на развитие широкой экосистемы и DAO, а также на повышение утилитарности токена NXRA. Фонд стремится содействовать развитию сообщества и стимулировать инновации в сфере цифровых активов, включая рост и развитие нынешних и будущих ключевых партнеров экосистемы. Официальный сайт: https://www.nexera.network/ Whitepaper: https://docs.nexera.network Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Купить NXRA сейчас!

Токеномика и анализ цен AllianceBlock Nexera (NXRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllianceBlock Nexera (NXRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,28M $ 8,28M $ 8,28M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,02B $ 1,02B $ 1,02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,20M $ 16,20M $ 16,20M Исторический максимум: $ 0,29999 $ 0,29999 $ 0,29999 Исторический минимум: $ 0,007350268823197849 $ 0,007350268823197849 $ 0,007350268823197849 Текущая цена: $ 0,0081 $ 0,0081 $ 0,0081 Узнайте больше о цене AllianceBlock Nexera (NXRA)

Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AllianceBlock Nexera (NXRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NXRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NXRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXRA, изучите текущую цену NXRA!

Как купить NXRA Заинтересованы в добавлении AllianceBlock Nexera (NXRA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NXRA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NXRA на MEXC прямо сейчас!

История цены AllianceBlock Nexera (NXRA) Анализ истории цены NXRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NXRA прямо сейчас!

Прогноз цены NXRA Хотите узнать, куда может двигаться NXRA? Наша страница прогноза цены NXRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NXRA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!