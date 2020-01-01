Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA)
Информация о AllianceBlock Nexera (NXRA)
Nexera Foundation создает будущее финансов с помощью передовых инноваций с открытым исходным кодом. Инфраструктура Nexera органично вписывается в технологию блокчейн, облегчая операции в сети и вне ее, упрощая управление цифровыми, финансовыми и реальными активами. Токен Nexera ($NXRA) - это утилитарный токен, лежащий в основе инфраструктурного стека Nexera. Он способствует созданию репутации в экосистеме Nexera, позволяет участвовать в управлении в Nexera DAO, открывает эксклюзивный доступ к решениям, построенным на базе инфраструктуры Nexera, и выступает в качестве средства обмена для комиссий, платежей и механизмов транзакций. Деятельность Nexera Foundation направлена на развитие широкой экосистемы и DAO, а также на повышение утилитарности токена NXRA. Фонд стремится содействовать развитию сообщества и стимулировать инновации в сфере цифровых активов, включая рост и развитие нынешних и будущих ключевых партнеров экосистемы.
Токеномика и анализ цен AllianceBlock Nexera (NXRA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllianceBlock Nexera (NXRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AllianceBlock Nexera (NXRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NXRA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NXRA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXRA, изучите текущую цену NXRA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 NXRA = 0,0081 USD