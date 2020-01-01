Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA)

Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA)

Откройте для себя ключевую информацию о AllianceBlock Nexera (NXRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation создает будущее финансов с помощью передовых инноваций с открытым исходным кодом. Инфраструктура Nexera органично вписывается в технологию блокчейн, облегчая операции в сети и вне ее, упрощая управление цифровыми, финансовыми и реальными активами. Токен Nexera ($NXRA) - это утилитарный токен, лежащий в основе инфраструктурного стека Nexera. Он способствует созданию репутации в экосистеме Nexera, позволяет участвовать в управлении в Nexera DAO, открывает эксклюзивный доступ к решениям, построенным на базе инфраструктуры Nexera, и выступает в качестве средства обмена для комиссий, платежей и механизмов транзакций. Деятельность Nexera Foundation направлена на развитие широкой экосистемы и DAO, а также на повышение утилитарности токена NXRA. Фонд стремится содействовать развитию сообщества и стимулировать инновации в сфере цифровых активов, включая рост и развитие нынешних и будущих ключевых партнеров экосистемы.

Официальный сайт:
https://www.nexera.network/
Whitepaper:
https://docs.nexera.network
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e

Токеномика и анализ цен AllianceBlock Nexera (NXRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllianceBlock Nexera (NXRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,28M
$ 8,28M$ 8,28M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,02B
$ 1,02B$ 1,02B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,20M
$ 16,20M$ 16,20M
Исторический максимум:
$ 0,29999
$ 0,29999$ 0,29999
Исторический минимум:
$ 0,007350268823197849
$ 0,007350268823197849$ 0,007350268823197849
Текущая цена:
$ 0,0081
$ 0,0081$ 0,0081

Токеномика AllianceBlock Nexera (NXRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AllianceBlock Nexera (NXRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NXRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NXRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXRA, изучите текущую цену NXRA!

Как купить NXRA

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История цены AllianceBlock Nexera (NXRA)

Анализ истории цены NXRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.