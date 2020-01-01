Токеномика SuiNS (NS) Откройте для себя ключевую информацию о SuiNS (NS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuiNS (NS) Sui Name Service (SNS) совершает революцию в цифровой идентификации, предлагая бесшовную, децентрализованную и удобную платформу для управления доменными именами на блокчейне Sui. Он обеспечивает безопасный и неизменяемый способ привязки имен людей к сложным адресам блокчейна, повышая удобство и доступность для пользователей. Официальный сайт: https://www.suins.io Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs Купить NS сейчас!

Токеномика и анализ цен SuiNS (NS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuiNS (NS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,54M $ 25,54M $ 25,54M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 187,11M $ 187,11M $ 187,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,26M $ 68,26M $ 68,26M Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: $ 0,06997757451302891 $ 0,06997757451302891 $ 0,06997757451302891 Текущая цена: $ 0,13652 $ 0,13652 $ 0,13652 Узнайте больше о цене SuiNS (NS)

Токеномика SuiNS (NS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuiNS (NS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NS, изучите текущую цену NS!

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