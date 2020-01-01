Токеномика SuiNS (NS)

Токеномика SuiNS (NS)

Откройте для себя ключевую информацию о SuiNS (NS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SuiNS (NS)

Sui Name Service (SNS) совершает революцию в цифровой идентификации, предлагая бесшовную, децентрализованную и удобную платформу для управления доменными именами на блокчейне Sui. Он обеспечивает безопасный и неизменяемый способ привязки имен людей к сложным адресам блокчейна, повышая удобство и доступность для пользователей.

Официальный сайт:
https://www.suins.io
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs

Токеномика и анализ цен SuiNS (NS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuiNS (NS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,54M
$ 25,54M$ 25,54M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 187,11M
$ 187,11M$ 187,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 68,26M
$ 68,26M$ 68,26M
Исторический максимум:
$ 0,8
$ 0,8$ 0,8
Исторический минимум:
$ 0,06997757451302891
$ 0,06997757451302891$ 0,06997757451302891
Текущая цена:
$ 0,13652
$ 0,13652$ 0,13652

Токеномика SuiNS (NS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SuiNS (NS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NS, изучите текущую цену NS!

Как купить NS

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История цены SuiNS (NS)

Анализ истории цены NS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.