Токеномика NOTAI (NOTAI) Откройте для себя ключевую информацию о NOTAI (NOTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOTAI (NOTAI) NOTAI – первое суперприложение на основе искусственного интеллекта, созданное в Telegram. Единственное приложение, ориентированное на ИИ в экосистеме TON, нацелено на 950 млн пользователей. Официальный сайт: https://www.notai.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a Купить NOTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен NOTAI (NOTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOTAI (NOTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 515,20K $ 515,20K $ 515,20K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 59,08B $ 59,08B $ 59,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 872,00K $ 872,00K $ 872,00K Исторический максимум: $ 0,000448 $ 0,000448 $ 0,000448 Исторический минимум: $ 0,000008051664056883 $ 0,000008051664056883 $ 0,000008051664056883 Текущая цена: $ 0,00000872 $ 0,00000872 $ 0,00000872 Узнайте больше о цене NOTAI (NOTAI)

Токеномика NOTAI (NOTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOTAI (NOTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOTAI, изучите текущую цену NOTAI!

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