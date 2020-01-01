Токеномика NOMOEX TOKEN (NOMOX) Откройте для себя ключевую информацию о NOMOEX TOKEN (NOMOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOMOEX TOKEN (NOMOX) Мы стремимся к будущему финансов; наше видение – это будущее, лишенное непомерных комиссий за обслуживание, усиленные меры безопасности и беспрецедентная производительность с масштабируемыми продуктами. Мы создаем универсальное решение для всех потребностей в криптовалюте и наша миссия – сделать криптовалюту доступной для всех в повседневной жизни. Официальный сайт: https://nomoex.org/ Whitepaper: https://whitepaper.nomoex.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Купить NOMOX сейчас!

Токеномика и анализ цен NOMOEX TOKEN (NOMOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOMOEX TOKEN (NOMOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0948 $ 0,0948 $ 0,0948 Исторический минимум: $ 0,001947907036370223 $ 0,001947907036370223 $ 0,001947907036370223 Текущая цена: $ 0,006613 $ 0,006613 $ 0,006613 Узнайте больше о цене NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Токеномика NOMOEX TOKEN (NOMOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOMOEX TOKEN (NOMOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOMOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOMOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOMOX, изучите текущую цену NOMOX!

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