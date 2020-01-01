Токеномика Nodle (NODL) Откройте для себя ключевую информацию о Nodle (NODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nodle (NODL) Nodle Cash (NODL) - это родной токен сети Nodle Network, максимальный объем которого составляет 21 миллиард. Это токен полезности и управления, распределяемый каждые 6 секунд среди участников Nodle Network. Официальный сайт: https://www.nodle.com/ Whitepaper: https://docs.nodle.com/ Обозреватель блоков: https://nodle.subscan.io Купить NODL сейчас!

Токеномика и анализ цен Nodle (NODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nodle (NODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 702,74K $ 702,74K $ 702,74K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,34B $ 5,34B $ 5,34B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0477 $ 0,0477 $ 0,0477 Исторический минимум: $ 0,000116558022754074 $ 0,000116558022754074 $ 0,000116558022754074 Текущая цена: $ 0,0001317 $ 0,0001317 $ 0,0001317 Узнайте больше о цене Nodle (NODL)

Токеномика Nodle (NODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nodle (NODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NODL, изучите текущую цену NODL!

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