Токеномика Nodle (NODL)

Токеномика Nodle (NODL)

Откройте для себя ключевую информацию о Nodle (NODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nodle (NODL)

Nodle Cash (NODL) - это родной токен сети Nodle Network, максимальный объем которого составляет 21 миллиард. Это токен полезности и управления, распределяемый каждые 6 секунд среди участников Nodle Network.

Официальный сайт:
https://www.nodle.com/
Whitepaper:
https://docs.nodle.com/
Обозреватель блоков:
https://nodle.subscan.io

Токеномика и анализ цен Nodle (NODL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nodle (NODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 702,74K
$ 702,74K$ 702,74K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,34B
$ 5,34B$ 5,34B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0477
$ 0,0477$ 0,0477
Исторический минимум:
$ 0,000116558022754074
$ 0,000116558022754074$ 0,000116558022754074
Текущая цена:
$ 0,0001317
$ 0,0001317$ 0,0001317

Токеномика Nodle (NODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nodle (NODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NODL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NODL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NODL, изучите текущую цену NODL!

Как купить NODL

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История цены Nodle (NODL)

Анализ истории цены NODL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NODL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.