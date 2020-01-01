Токеномика NetMind (NMT)
Информация о NetMind (NMT)
Netmind строит децентрализованную инфраструктуру и взаимосвязанную экосистему, которая станет основой для будущего искусственного общего интеллекта (AGI). Платформа Netmind состоит из четырех основных слоев: 1. Вычисления: Оцените мощность сети децентрализованных вычислений мирового уровня, где каждый может внести свои GPU для поддержки революции в области ИИ. 2. Инференс: Развертывайте свои модели без усилий с помощью нашего сервиса инференса по запросу, который предлагает широкий выбор API для ИИ-моделей, чтобы удовлетворить ваши потребности. 3. Агентство: Создавайте и разворачивайте сложные многоконтурные системы агентов, которые могут решать сложные задачи и стимулировать инновации. 4. Обучение и консалтинг: Настройте и доработайте свои модели с использованием наших собственных систем LLM и MOE, поддерживаемых экспертными консультациями, ориентированными на ваши уникальные требования.
Токеномика и анализ цен NetMind (NMT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetMind (NMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NetMind (NMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NetMind (NMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NMT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NMT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMT, изучите текущую цену NMT!
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