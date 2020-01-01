Токеномика NetMind (NMT)

Токеномика NetMind (NMT)

Откройте для себя ключевую информацию о NetMind (NMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NetMind (NMT)

Netmind строит децентрализованную инфраструктуру и взаимосвязанную экосистему, которая станет основой для будущего искусственного общего интеллекта (AGI). Платформа Netmind состоит из четырех основных слоев: 1. Вычисления: Оцените мощность сети децентрализованных вычислений мирового уровня, где каждый может внести свои GPU для поддержки революции в области ИИ. 2. Инференс: Развертывайте свои модели без усилий с помощью нашего сервиса инференса по запросу, который предлагает широкий выбор API для ИИ-моделей, чтобы удовлетворить ваши потребности. 3. Агентство: Создавайте и разворачивайте сложные многоконтурные системы агентов, которые могут решать сложные задачи и стимулировать инновации. 4. Обучение и консалтинг: Настройте и доработайте свои модели с использованием наших собственных систем LLM и MOE, поддерживаемых экспертными консультациями, ориентированными на ваши уникальные требования.

Официальный сайт:
https://power.netmind.ai
Whitepaper:
https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6

Токеномика и анализ цен NetMind (NMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetMind (NMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,03M
$ 17,03M$ 17,03M
Общее предложение:
$ 147,57M
$ 147,57M$ 147,57M
Оборотное предложение:
$ 33,45M
$ 33,45M$ 33,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 75,11M
$ 75,11M$ 75,11M
Исторический максимум:
$ 4,561
$ 4,561$ 4,561
Исторический минимум:
$ 0,010377713935542331
$ 0,010377713935542331$ 0,010377713935542331
Текущая цена:
$ 0,509
$ 0,509$ 0,509

Токеномика NetMind (NMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NetMind (NMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMT, изучите текущую цену NMT!

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История цены NetMind (NMT)

Анализ истории цены NMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.