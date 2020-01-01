Токеномика NetMind (NMT) Откройте для себя ключевую информацию о NetMind (NMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NetMind (NMT) Netmind строит децентрализованную инфраструктуру и взаимосвязанную экосистему, которая станет основой для будущего искусственного общего интеллекта (AGI). Платформа Netmind состоит из четырех основных слоев: 1. Вычисления: Оцените мощность сети децентрализованных вычислений мирового уровня, где каждый может внести свои GPU для поддержки революции в области ИИ. 2. Инференс: Развертывайте свои модели без усилий с помощью нашего сервиса инференса по запросу, который предлагает широкий выбор API для ИИ-моделей, чтобы удовлетворить ваши потребности. 3. Агентство: Создавайте и разворачивайте сложные многоконтурные системы агентов, которые могут решать сложные задачи и стимулировать инновации. 4. Обучение и консалтинг: Настройте и доработайте свои модели с использованием наших собственных систем LLM и MOE, поддерживаемых экспертными консультациями, ориентированными на ваши уникальные требования. Официальный сайт: https://power.netmind.ai Whitepaper: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Купить NMT сейчас!

Токеномика и анализ цен NetMind (NMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetMind (NMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,03M $ 17,03M $ 17,03M Общее предложение: $ 147,57M $ 147,57M $ 147,57M Оборотное предложение: $ 33,45M $ 33,45M $ 33,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,11M $ 75,11M $ 75,11M Исторический максимум: $ 4,561 $ 4,561 $ 4,561 Исторический минимум: $ 0,010377713935542331 $ 0,010377713935542331 $ 0,010377713935542331 Текущая цена: $ 0,509 $ 0,509 $ 0,509 Узнайте больше о цене NetMind (NMT)

Токеномика NetMind (NMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NetMind (NMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMT, изучите текущую цену NMT!

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