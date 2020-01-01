Токеномика Nimiq (NIM) Откройте для себя ключевую информацию о Nimiq (NIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nimiq (NIM) Nimiq - это безопасный и устойчивый к цензуре платежный протокол, созданный на базе браузера. Объединяя несколько платежных сетей посредством атомарных свопов кроссчейн, Nimiq становится самой распространенной криптовалютой в мире. Официальный сайт: https://nimiq.com/ Whitepaper: https://nimiq.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://nimiq.watch Купить NIM сейчас!

Токеномика и анализ цен Nimiq (NIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nimiq (NIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,65M $ 10,65M $ 10,65M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 13,20B $ 13,20B $ 13,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,95M $ 16,95M $ 16,95M Исторический максимум: $ 0,005965 $ 0,005965 $ 0,005965 Исторический минимум: $ 0,000283365354978 $ 0,000283365354978 $ 0,000283365354978 Текущая цена: $ 0,000807 $ 0,000807 $ 0,000807 Узнайте больше о цене Nimiq (NIM)

Токеномика Nimiq (NIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nimiq (NIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIM, изучите текущую цену NIM!

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