Токеномика Nigella Chain (NIGELLA) Откройте для себя ключевую информацию о Nigella Chain (NIGELLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nigella Chain (NIGELLA) Nigella Chain - это новаторская инициатива, направленная на изменение отраслей промышленности за счет использования возможностей технологии блокчейн. Официальный сайт: https://nigella.io/ Whitepaper: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.nigella.io/ Купить NIGELLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Nigella Chain (NIGELLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nigella Chain (NIGELLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 105,001 $ 105,001 $ 105,001 Исторический минимум: $ 0,0500157372473887 $ 0,0500157372473887 $ 0,0500157372473887 Текущая цена: $ 0,4943 $ 0,4943 $ 0,4943 Узнайте больше о цене Nigella Chain (NIGELLA)

Токеномика Nigella Chain (NIGELLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nigella Chain (NIGELLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIGELLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIGELLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIGELLA, изучите текущую цену NIGELLA!

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