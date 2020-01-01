Токеномика Nexum (NEXM) Откройте для себя ключевую информацию о Nexum (NEXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nexum (NEXM) Nexum - это компания, предоставляющая финансовые услуги с использованием технологии блокчейн, многоцепочечный "Уровень 3", способствующий инновациям в процессах дезинтермедиации банков и передачи финансовых данных. В качестве первой сферы применения своих продуктов Nexum использует судоходную отрасль, обеспечивая надежное и эффективное финансирование трейдеров, работающих в сфере морской торговли. Официальный сайт: https://nexum.ai Whitepaper: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 Купить NEXM сейчас!

Токеномика и анализ цен Nexum (NEXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nexum (NEXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 Исторический минимум: $ 0,000666810527759697 $ 0,000666810527759697 $ 0,000666810527759697 Текущая цена: $ 0,003418 $ 0,003418 $ 0,003418 Узнайте больше о цене Nexum (NEXM)

Токеномика Nexum (NEXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nexum (NEXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXM, изучите текущую цену NEXM!

Как купить NEXM Заинтересованы в добавлении Nexum (NEXM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NEXM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NEXM на MEXC прямо сейчас!

История цены Nexum (NEXM) Анализ истории цены NEXM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NEXM прямо сейчас!

Прогноз цены NEXM Хотите узнать, куда может двигаться NEXM? Наша страница прогноза цены NEXM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEXM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!