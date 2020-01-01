Токеномика PolySwarm (NCT)

Токеномика PolySwarm (NCT)

Откройте для себя ключевую информацию о PolySwarm (NCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Официальный сайт:
https://polyswarm.io/
Whitepaper:
https://polyswarm.io/polyswarm-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9e46a38f5daabe8683e10793b06749eef7d733d1

Токеномика и анализ цен PolySwarm (NCT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PolySwarm (NCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,50M
$ 33,50M$ 33,50M
Общее предложение:
$ 1,89B
$ 1,89B$ 1,89B
Оборотное предложение:
$ 1,89B
$ 1,89B$ 1,89B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,51M
$ 33,51M$ 33,51M
Исторический максимум:
$ 0,17
$ 0,17$ 0,17
Исторический минимум:
$ 0,00062294
$ 0,00062294$ 0,00062294
Текущая цена:
$ 0,017768
$ 0,017768$ 0,017768

Токеномика PolySwarm (NCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PolySwarm (NCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NCT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NCT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCT, изучите текущую цену NCT!

Как купить NCT

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История цены PolySwarm (NCT)

Анализ истории цены NCT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NCT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.