Токеномика PolySwarm (NCT) Откройте для себя ключевую информацию о PolySwarm (NCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PolySwarm (NCT) PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware. Официальный сайт: https://polyswarm.io/ Whitepaper: https://polyswarm.io/polyswarm-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9e46a38f5daabe8683e10793b06749eef7d733d1 Купить NCT сейчас!

Токеномика и анализ цен PolySwarm (NCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PolySwarm (NCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,50M $ 33,50M $ 33,50M Общее предложение: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B Оборотное предложение: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,51M $ 33,51M $ 33,51M Исторический максимум: $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 Исторический минимум: $ 0,00062294 $ 0,00062294 $ 0,00062294 Текущая цена: $ 0,017768 $ 0,017768 $ 0,017768 Узнайте больше о цене PolySwarm (NCT)

Токеномика PolySwarm (NCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PolySwarm (NCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCT, изучите текущую цену NCT!

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