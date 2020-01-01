Токеномика Node Pay (NC) Откройте для себя ключевую информацию о Node Pay (NC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Node Pay (NC) Nodepay – это инфраструктурная платформа ИИ, специализирующаяся на поиске данных в реальном времени и обучении с подкреплением для оптимизации заключений. Nodepay позволяет обычным пользователям предоставлять неиспользуемую пропускную способность интернета для питания своей сети. Официальный сайт: https://www.nodepay.ai/ Whitepaper: https://docs.nodepay.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Купить NC сейчас!

Токеномика и анализ цен Node Pay (NC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Node Pay (NC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,20M $ 4,20M $ 4,20M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 177,47M $ 177,47M $ 177,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,64M $ 23,64M $ 23,64M Исторический максимум: $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 Исторический минимум: $ 0,022467612287860414 $ 0,022467612287860414 $ 0,022467612287860414 Текущая цена: $ 0,02364 $ 0,02364 $ 0,02364 Узнайте больше о цене Node Pay (NC)

Токеномика Node Pay (NC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Node Pay (NC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NC, изучите текущую цену NC!

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