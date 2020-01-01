Токеномика NATIX Network (NATIX)
Информация о NATIX Network (NATIX)
NATIX - это глобальная картографическая сеть, работающая на основе запатентованного искусственного интеллекта и камер DePIN. Флагманский продукт NATIX "Drive&" использует приложения-ассистенты водителя (например, видеорегистратор и навигацию), стимулирующие токены, искусственный интеллект компьютерного зрения и камеры смартфонов для картографирования дорог и поддержки различных приложений для мобильности, автономного вождения и умных городов. С более чем 120 тыс. зарегистрированных водителей и более 50 млн км, пройденных всего за 12 месяцев, NATIX является одной из самых быстрорастущих DePIN во всем мире.
Токеномика и анализ цен NATIX Network (NATIX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NATIX Network (NATIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NATIX Network (NATIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NATIX Network (NATIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NATIX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NATIX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NATIX, изучите текущую цену NATIX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 NATIX = 0,001003 USD