Токеномика NATIX Network (NATIX) Откройте для себя ключевую информацию о NATIX Network (NATIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NATIX Network (NATIX) NATIX - это глобальная картографическая сеть, работающая на основе запатентованного искусственного интеллекта и камер DePIN. Флагманский продукт NATIX "Drive&" использует приложения-ассистенты водителя (например, видеорегистратор и навигацию), стимулирующие токены, искусственный интеллект компьютерного зрения и камеры смартфонов для картографирования дорог и поддержки различных приложений для мобильности, автономного вождения и умных городов. С более чем 120 тыс. зарегистрированных водителей и более 50 млн км, пройденных всего за 12 месяцев, NATIX является одной из самых быстрорастущих DePIN во всем мире. Официальный сайт: https://www.natix.network/ Whitepaper: https://docs.natix.network/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Купить NATIX сейчас!

Токеномика и анализ цен NATIX Network (NATIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NATIX Network (NATIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,18M $ 16,18M $ 16,18M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 16,13B $ 16,13B $ 16,13B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00223 $ 0,00223 $ 0,00223 Исторический минимум: $ 0,000553846478431092 $ 0,000553846478431092 $ 0,000553846478431092 Текущая цена: $ 0,001003 $ 0,001003 $ 0,001003 Узнайте больше о цене NATIX Network (NATIX)

Токеномика NATIX Network (NATIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NATIX Network (NATIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NATIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NATIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NATIX, изучите текущую цену NATIX!

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