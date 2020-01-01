Токеномика Partisia Blockchain (MPC)

Токеномика Partisia Blockchain (MPC)

Откройте для себя ключевую информацию о Partisia Blockchain (MPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Partisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain - это передовой блокчейн первого уровня, который предоставляет ведущую в отрасли технологию, решающую трилемму блокчейна: использование передовой криптографии MultiParty Computation (MPC) для обеспечения конфиденциальности в публичных блокчейнах, масштабируемость за счет уникальной архитектуры шардинга на уровне протоколов и смарт-контрактов, а также самый безопасный в отрасли мост для взаимодействия токенов и данных с использованием передовых мер безопасности на основе методов криптографии MPC, позволяющих использовать нашу технологию в разных сетях.

Официальный сайт:
https://partisiablockchain.com/
Whitepaper:
https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation
Обозреватель блоков:
https://browser.partisiablockchain.com/

Токеномика и анализ цен Partisia Blockchain (MPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Partisia Blockchain (MPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 317.41M
$ 317.41M$ 317.41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Исторический максимум:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
Исторический минимум:
$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198
Текущая цена:
$ 0.00551
$ 0.00551$ 0.00551

Токеномика Partisia Blockchain (MPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Partisia Blockchain (MPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPC, изучите текущую цену MPC!

Как купить MPC

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История цены Partisia Blockchain (MPC)

Анализ истории цены MPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MPC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.