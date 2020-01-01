Токеномика MORPHO (MORPHO)
Информация о MORPHO (MORPHO)
Morpho – это децентрализованный протокол кредитования, в разработке и принятии которого участвуют различные организации и частные лица. Morpho является самой последней версией протокола и не зависит от оптимизаторов Morpho. Morpho – это простой примитивный слой кредитования, который позволяет создавать неизменяемые и эффективные рынки кредитования без каких-либо разрешений. Протокол поставляется со смарт-контрактами EVM, которые облегчают взаимодействие и интеграцию.
Токеномика и анализ цен MORPHO (MORPHO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MORPHO (MORPHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MORPHO (MORPHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MORPHO (MORPHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MORPHO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MORPHO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORPHO, изучите текущую цену MORPHO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MORPHO = 1,3687 USD