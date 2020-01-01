Токеномика MORPHO (MORPHO) Откройте для себя ключевую информацию о MORPHO (MORPHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MORPHO (MORPHO) Morpho – это децентрализованный протокол кредитования, в разработке и принятии которого участвуют различные организации и частные лица. Morpho является самой последней версией протокола и не зависит от оптимизаторов Morpho. Morpho – это простой примитивный слой кредитования, который позволяет создавать неизменяемые и эффективные рынки кредитования без каких-либо разрешений. Протокол поставляется со смарт-контрактами EVM, которые облегчают взаимодействие и интеграцию. Официальный сайт: https://morpho.org/ Whitepaper: https://docs.morpho.org/whitepapers/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 Купить MORPHO сейчас!

Токеномика и анализ цен MORPHO (MORPHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MORPHO (MORPHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 425,69M $ 425,69M $ 425,69M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 311,02M $ 311,02M $ 311,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,37B $ 1,37B $ 1,37B Исторический максимум: $ 4,1887 $ 4,1887 $ 4,1887 Исторический минимум: $ 0,7098719962197908 $ 0,7098719962197908 $ 0,7098719962197908 Текущая цена: $ 1,3687 $ 1,3687 $ 1,3687 Узнайте больше о цене MORPHO (MORPHO)

Токеномика MORPHO (MORPHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MORPHO (MORPHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MORPHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MORPHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORPHO, изучите текущую цену MORPHO!

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