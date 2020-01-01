Токеномика MORPHO (MORPHO)

Токеномика MORPHO (MORPHO)

Откройте для себя ключевую информацию о MORPHO (MORPHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MORPHO (MORPHO)

Morpho – это децентрализованный протокол кредитования, в разработке и принятии которого участвуют различные организации и частные лица. Morpho является самой последней версией протокола и не зависит от оптимизаторов Morpho. Morpho – это простой примитивный слой кредитования, который позволяет создавать неизменяемые и эффективные рынки кредитования без каких-либо разрешений. Протокол поставляется со смарт-контрактами EVM, которые облегчают взаимодействие и интеграцию.

Официальный сайт:
https://morpho.org/
Whitepaper:
https://docs.morpho.org/whitepapers/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

Токеномика и анализ цен MORPHO (MORPHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MORPHO (MORPHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 425,69M
$ 425,69M$ 425,69M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 311,02M
$ 311,02M$ 311,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,37B
$ 1,37B$ 1,37B
Исторический максимум:
$ 4,1887
$ 4,1887$ 4,1887
Исторический минимум:
$ 0,7098719962197908
$ 0,7098719962197908$ 0,7098719962197908
Текущая цена:
$ 1,3687
$ 1,3687$ 1,3687

Токеномика MORPHO (MORPHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MORPHO (MORPHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MORPHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MORPHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORPHO, изучите текущую цену MORPHO!

Как купить MORPHO

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История цены MORPHO (MORPHO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.