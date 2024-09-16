Токеномика Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Токеномика Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Moodeng on Eth (MOODENGETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Moodeng – это управляемый сообществом мемкоин в сети Ethereum, вдохновленный знаменитым бегемотом из тайского зоопарка.

Официальный сайт:
https://moodeng.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad

Токеномика и анализ цен Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moodeng on Eth (MOODENGETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,26M
$ 10,26M$ 10,26M
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 408,51B
$ 408,51B$ 408,51B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,56M
$ 10,56M$ 10,56M
Исторический максимум:
$ 0,00043539
$ 0,00043539$ 0,00043539
Исторический минимум:
$ 0,000000058464497807
$ 0,000000058464497807$ 0,000000058464497807
Текущая цена:
$ 0,00002511
$ 0,00002511$ 0,00002511

Токеномика Moodeng on Eth (MOODENGETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Moodeng on Eth (MOODENGETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOODENGETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOODENGETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOODENGETH, изучите текущую цену MOODENGETH!

Как купить MOODENGETH

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История цены Moodeng on Eth (MOODENGETH)

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Прогноз цены MOODENGETH

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