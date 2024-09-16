Токеномика Moodeng on Eth (MOODENGETH) Откройте для себя ключевую информацию о Moodeng on Eth (MOODENGETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moodeng on Eth (MOODENGETH) Moodeng – это управляемый сообществом мемкоин в сети Ethereum, вдохновленный знаменитым бегемотом из тайского зоопарка. Официальный сайт: https://moodeng.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Купить MOODENGETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Moodeng on Eth (MOODENGETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moodeng on Eth (MOODENGETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,26M $ 10,26M $ 10,26M Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 408,51B $ 408,51B $ 408,51B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,56M $ 10,56M $ 10,56M Исторический максимум: $ 0,00043539 $ 0,00043539 $ 0,00043539 Исторический минимум: $ 0,000000058464497807 $ 0,000000058464497807 $ 0,000000058464497807 Текущая цена: $ 0,00002511 $ 0,00002511 $ 0,00002511 Узнайте больше о цене Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Токеномика Moodeng on Eth (MOODENGETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moodeng on Eth (MOODENGETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOODENGETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOODENGETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOODENGETH, изучите текущую цену MOODENGETH!

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