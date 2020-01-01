Токеномика Donotfomoew (MOEW) Откройте для себя ключевую информацию о Donotfomoew (MOEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Donotfomoew (MOEW) Проект по созданию мем-токенов от Bitget Wallet, управляемый сообществом. Официальный сайт: https://donotfomoew.org/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/C6Q5fMpuPjBPox84wbcE3Rn8HYJg11o4YHEmbQSuYs5L Купить MOEW сейчас!

Токеномика и анализ цен Donotfomoew (MOEW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Donotfomoew (MOEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,74M $ 2,74M $ 2,74M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,20B $ 6,20B $ 6,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,42M $ 4,42M $ 4,42M Исторический максимум: $ 0,0049998 $ 0,0049998 $ 0,0049998 Исторический минимум: $ 0,000330978428257659 $ 0,000330978428257659 $ 0,000330978428257659 Текущая цена: $ 0,000442 $ 0,000442 $ 0,000442 Узнайте больше о цене Donotfomoew (MOEW)

Токеномика Donotfomoew (MOEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Donotfomoew (MOEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOEW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOEW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOEW, изучите текущую цену MOEW!

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