Токеномика Mochi (MOCHI) Откройте для себя ключевую информацию о Mochi (MOCHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mochi (MOCHI) Любимый кот компании Base Chain. Назван в честь домашнего кота генерального директора Coinbase! Официальный сайт: https://mochithecatcoin.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Купить MOCHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Mochi (MOCHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mochi (MOCHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,78M $ 7,78M $ 7,78M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 937,63B $ 937,63B $ 937,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,29M $ 8,29M $ 8,29M Исторический максимум: $ 0,0000848012 $ 0,0000848012 $ 0,0000848012 Исторический минимум: $ 0,0000014397700894 $ 0,0000014397700894 $ 0,0000014397700894 Текущая цена: $ 0,000008293 $ 0,000008293 $ 0,000008293 Узнайте больше о цене Mochi (MOCHI)

Токеномика Mochi (MOCHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mochi (MOCHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOCHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOCHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOCHI, изучите текущую цену MOCHI!

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