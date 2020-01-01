Токеномика Minati Coin (MNTC) Откройте для себя ключевую информацию о Minati Coin (MNTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minati Coin (MNTC) Minati - ведущая платформа цифровых валют, объединяющая DeFi, искусственный интеллект и блокчейн, чтобы совершать революцию в сфере финансов. Мы создаем прозрачную и безопасную экосистему, позволяющую частным лицам контролировать свою финансовую судьбу. Используя блокчейн, мы записываем транзакции в неизменяемую бухгалтерскую книгу, уделяя первостепенное внимание безопасности благодаря шифрованию и надежной защите. Официальный сайт: https://minati.io/ Whitepaper: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Купить MNTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Minati Coin (MNTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minati Coin (MNTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Общее предложение: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Оборотное предложение: $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,00M $ 6,00M $ 6,00M Исторический максимум: $ 9,1 $ 9,1 $ 9,1 Исторический минимум: $ 0,005481894977823257 $ 0,005481894977823257 $ 0,005481894977823257 Текущая цена: $ 0,6598 $ 0,6598 $ 0,6598 Узнайте больше о цене Minati Coin (MNTC)

Токеномика Minati Coin (MNTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minati Coin (MNTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTC, изучите текущую цену MNTC!

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