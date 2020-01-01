Токеномика Minati Coin (MNTC)

Токеномика Minati Coin (MNTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Minati Coin (MNTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Minati Coin (MNTC)

Minati - ведущая платформа цифровых валют, объединяющая DeFi, искусственный интеллект и блокчейн, чтобы совершать революцию в сфере финансов. Мы создаем прозрачную и безопасную экосистему, позволяющую частным лицам контролировать свою финансовую судьбу. Используя блокчейн, мы записываем транзакции в неизменяемую бухгалтерскую книгу, уделяя первостепенное внимание безопасности благодаря шифрованию и надежной защите.

Официальный сайт:
https://minati.io/
Whitepaper:
https://minativerse.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7

Токеномика и анализ цен Minati Coin (MNTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minati Coin (MNTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,14M
$ 4,14M$ 4,14M
Общее предложение:
$ 9,10M
$ 9,10M$ 9,10M
Оборотное предложение:
$ 6,28M
$ 6,28M$ 6,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,00M
$ 6,00M$ 6,00M
Исторический максимум:
$ 9,1
$ 9,1$ 9,1
Исторический минимум:
$ 0,005481894977823257
$ 0,005481894977823257$ 0,005481894977823257
Текущая цена:
$ 0,6598
$ 0,6598$ 0,6598

Токеномика Minati Coin (MNTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Minati Coin (MNTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTC, изучите текущую цену MNTC!

Как купить MNTC

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История цены Minati Coin (MNTC)

Анализ истории цены MNTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.