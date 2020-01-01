Токеномика MongolNFT (MNFT) Откройте для себя ключевую информацию о MongolNFT (MNFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MongolNFT (MNFT) MNFT, служебный токен и токен управления, предоставляющий нашему сообществу возможность извлечь выгоду из разнообразия предстоящего использования токенов и стимулирующий активное участие в рынке MongolNFT, DAO, потоковых сервисах, играх, проектах DeFi. Официальный сайт: https://mnftcoin.com/ Whitepaper: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Купить MNFT сейчас!

Токеномика и анализ цен MongolNFT (MNFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MongolNFT (MNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Общее предложение: $ 400,00B $ 400,00B $ 400,00B Оборотное предложение: $ 142,32B $ 142,32B $ 142,32B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Исторический максимум: $ 0,003539 $ 0,003539 $ 0,003539 Исторический минимум: $ 0,000002998725108824 $ 0,000002998725108824 $ 0,000002998725108824 Текущая цена: $ 0,000010597 $ 0,000010597 $ 0,000010597 Узнайте больше о цене MongolNFT (MNFT)

Токеномика MongolNFT (MNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MongolNFT (MNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNFT, изучите текущую цену MNFT!

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