Токеномика MongolNFT (MNFT)
Информация о MongolNFT (MNFT)
MNFT, служебный токен и токен управления, предоставляющий нашему сообществу возможность извлечь выгоду из разнообразия предстоящего использования токенов и стимулирующий активное участие в рынке MongolNFT, DAO, потоковых сервисах, играх, проектах DeFi.
Токеномика и анализ цен MongolNFT (MNFT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MongolNFT (MNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MongolNFT (MNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MongolNFT (MNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MNFT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MNFT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNFT, изучите текущую цену MNFT!
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История цены MongolNFT (MNFT)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MNFT = 0,000010597 USD