Токеномика MongolNFT (MNFT)

Токеномика MongolNFT (MNFT)

Откройте для себя ключевую информацию о MongolNFT (MNFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MongolNFT (MNFT)

MNFT, служебный токен и токен управления, предоставляющий нашему сообществу возможность извлечь выгоду из разнообразия предстоящего использования токенов и стимулирующий активное участие в рынке MongolNFT, DAO, потоковых сервисах, играх, проектах DeFi.

Официальный сайт:
https://mnftcoin.com/
Whitepaper:
https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d

Токеномика и анализ цен MongolNFT (MNFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MongolNFT (MNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M
Общее предложение:
$ 400,00B
$ 400,00B$ 400,00B
Оборотное предложение:
$ 142,32B
$ 142,32B$ 142,32B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,24M
$ 4,24M$ 4,24M
Исторический максимум:
$ 0,003539
$ 0,003539$ 0,003539
Исторический минимум:
$ 0,000002998725108824
$ 0,000002998725108824$ 0,000002998725108824
Текущая цена:
$ 0,000010597
$ 0,000010597$ 0,000010597

Токеномика MongolNFT (MNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MongolNFT (MNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNFT, изучите текущую цену MNFT!

Как купить MNFT

Заинтересованы в добавлении MongolNFT (MNFT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MNFT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MongolNFT (MNFT)

Анализ истории цены MNFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNFT

Хотите узнать, куда может двигаться MNFT? Наша страница прогноза цены MNFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.