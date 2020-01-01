Токеномика MLXC (MLXC)

Токеномика MLXC (MLXC)

Откройте для себя ключевую информацию о MLXC (MLXC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MLXC (MLXC)

Блокчейн Marvellex «впервые представляет концепцию доказательства ставки золота (POSG), где поставленная сумма представляет собой не нестабильный токен, отчеканенный из эфира, а наиболее широко распространенное стабильное средство сбережения, IH Gold, большие магазины Marvellex. и недвижимость.

Официальный сайт:
https://marvellex.com/
Whitepaper:
https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.marvellex.com/

Токеномика и анализ цен MLXC (MLXC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MLXC (MLXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 700,00B
$ 700,00B$ 700,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M
Исторический максимум:
$ 0,2227
$ 0,2227$ 0,2227
Исторический минимум:
$ 0,00000013969110984
$ 0,00000013969110984$ 0,00000013969110984
Текущая цена:
$ 0,000003518
$ 0,000003518$ 0,000003518

Токеномика MLXC (MLXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MLXC (MLXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MLXC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MLXC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLXC, изучите текущую цену MLXC!

Как купить MLXC

Заинтересованы в добавлении MLXC (MLXC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MLXC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MLXC (MLXC)

Анализ истории цены MLXC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MLXC

Хотите узнать, куда может двигаться MLXC? Наша страница прогноза цены MLXC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.