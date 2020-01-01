Токеномика MLXC (MLXC) Откройте для себя ключевую информацию о MLXC (MLXC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MLXC (MLXC) Блокчейн Marvellex «впервые представляет концепцию доказательства ставки золота (POSG), где поставленная сумма представляет собой не нестабильный токен, отчеканенный из эфира, а наиболее широко распространенное стабильное средство сбережения, IH Gold, большие магазины Marvellex. и недвижимость. Официальный сайт: https://marvellex.com/ Whitepaper: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.marvellex.com/ Купить MLXC сейчас!

Токеномика и анализ цен MLXC (MLXC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MLXC (MLXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 700,00B $ 700,00B $ 700,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 0,2227 $ 0,2227 $ 0,2227 Исторический минимум: $ 0,00000013969110984 $ 0,00000013969110984 $ 0,00000013969110984 Текущая цена: $ 0,000003518 $ 0,000003518 $ 0,000003518 Узнайте больше о цене MLXC (MLXC)

Токеномика MLXC (MLXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MLXC (MLXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLXC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLXC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLXC, изучите текущую цену MLXC!

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