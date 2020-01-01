Токеномика MILC Platform (MLT) Откройте для себя ключевую информацию о MILC Platform (MLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MILC Platform (MLT) Платформа MILC — это первая живая медиа-метавселенная, созданная немецким Welt der Wunder TV. Официальный сайт: https://www.milc.global/ Whitepaper: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Купить MLT сейчас!

Токеномика и анализ цен MILC Platform (MLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MILC Platform (MLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 124,42M $ 124,42M $ 124,42M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 Исторический минимум: $ 0,005568243264070605 $ 0,005568243264070605 $ 0,005568243264070605 Текущая цена: $ 0,01031 $ 0,01031 $ 0,01031 Узнайте больше о цене MILC Platform (MLT)

Токеномика MILC Platform (MLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MILC Platform (MLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLT, изучите текущую цену MLT!

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