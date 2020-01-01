Токеномика Micro GPT (MICRO)

Токеномика Micro GPT (MICRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Micro GPT (MICRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Micro GPT (MICRO)

MicroGPT – это передовая платформа искусственного интеллекта, призванная упростить и демократизировать разработку программного обеспечения для разработчиков всех уровней. Предоставляя предложения по кодированию в режиме реального времени, интеграцию с IDE и уникальную систему вознаграждений «Кодируйте, чтобы зарабатывать», MicroGPT дает пользователям возможность эффективно и совместно кодировать на мобильных, веб- и настольных компьютерах. При этом особое внимание уделяется доступности и продуктивности.

Официальный сайт:
https://www.microgpt.io/
Whitepaper:
https://microgpt.gitbook.io/microgpt
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Токеномика и анализ цен Micro GPT (MICRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Micro GPT (MICRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 775,72K
$ 775,72K$ 775,72K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 749,49M
$ 749,49M$ 749,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Исторический максимум:
$ 0,05591
$ 0,05591$ 0,05591
Исторический минимум:
$ 0,001004355389341788
$ 0,001004355389341788$ 0,001004355389341788
Текущая цена:
$ 0,001035
$ 0,001035$ 0,001035

Токеномика Micro GPT (MICRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Micro GPT (MICRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MICRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MICRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MICRO, изучите текущую цену MICRO!

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История цены Micro GPT (MICRO)

Анализ истории цены MICRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.