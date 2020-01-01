Токеномика Micro GPT (MICRO) Откройте для себя ключевую информацию о Micro GPT (MICRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Micro GPT (MICRO) MicroGPT – это передовая платформа искусственного интеллекта, призванная упростить и демократизировать разработку программного обеспечения для разработчиков всех уровней. Предоставляя предложения по кодированию в режиме реального времени, интеграцию с IDE и уникальную систему вознаграждений «Кодируйте, чтобы зарабатывать», MicroGPT дает пользователям возможность эффективно и совместно кодировать на мобильных, веб- и настольных компьютерах. При этом особое внимание уделяется доступности и продуктивности. Официальный сайт: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 Купить MICRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Micro GPT (MICRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Micro GPT (MICRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 775,72K $ 775,72K $ 775,72K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 749,49M $ 749,49M $ 749,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Исторический максимум: $ 0,05591 $ 0,05591 $ 0,05591 Исторический минимум: $ 0,001004355389341788 $ 0,001004355389341788 $ 0,001004355389341788 Текущая цена: $ 0,001035 $ 0,001035 $ 0,001035 Узнайте больше о цене Micro GPT (MICRO)

Токеномика Micro GPT (MICRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Micro GPT (MICRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MICRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MICRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MICRO, изучите текущую цену MICRO!

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