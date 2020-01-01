Токеномика Moongate (MGT) Откройте для себя ключевую информацию о Moongate (MGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moongate (MGT) Moongate – это протокол активов внимания для активации в реальном мире. Он позволяет брендам выпускать смарт-токены для доступа, вознаграждений и вовлечения в сообщество, а потребителям – владеть данными о своем участии в качестве активов в своих цифровых кошельках. Благодаря нашему рынку данных пользователи могут делиться своими данными с брендами, чтобы получить вознаграждение, перенаправляя рекламные расходы с таких платформ, как Google, непосредственно к конечному пользователю – новая модель обмена ценностями в экономике внимания. Официальный сайт: https://moongate.id/ Whitepaper: https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A Купить MGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Moongate (MGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moongate (MGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Исторический максимум: $ 0,07248 $ 0,07248 $ 0,07248 Исторический минимум: $ 0,000839036018636996 $ 0,000839036018636996 $ 0,000839036018636996 Текущая цена: $ 0,001231 $ 0,001231 $ 0,001231 Узнайте больше о цене Moongate (MGT)

Токеномика Moongate (MGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moongate (MGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGT, изучите текущую цену MGT!

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