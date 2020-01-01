Токеномика Moongate (MGT)

Токеномика Moongate (MGT)

Откройте для себя ключевую информацию о Moongate (MGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Moongate (MGT)

Moongate – это протокол активов внимания для активации в реальном мире. Он позволяет брендам выпускать смарт-токены для доступа, вознаграждений и вовлечения в сообщество, а потребителям – владеть данными о своем участии в качестве активов в своих цифровых кошельках. Благодаря нашему рынку данных пользователи могут делиться своими данными с брендами, чтобы получить вознаграждение, перенаправляя рекламные расходы с таких платформ, как Google, непосредственно к конечному пользователю – новая модель обмена ценностями в экономике внимания.

Официальный сайт:
https://moongate.id/
Whitepaper:
https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A

Токеномика и анализ цен Moongate (MGT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moongate (MGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Исторический максимум:
$ 0,07248
$ 0,07248$ 0,07248
Исторический минимум:
$ 0,000839036018636996
$ 0,000839036018636996$ 0,000839036018636996
Текущая цена:
$ 0,001231
$ 0,001231$ 0,001231

Токеномика Moongate (MGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Moongate (MGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MGT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MGT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGT, изучите текущую цену MGT!

Как купить MGT

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История цены Moongate (MGT)

Анализ истории цены MGT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MGT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.