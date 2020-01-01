Токеномика Flamengo Fan Token (MENGO) Откройте для себя ключевую информацию о Flamengo Fan Token (MENGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) — это крипто-токен на блокчейне Chiliz. Он предназначен для болельщиков ведущего футбольного клуба бразильской ассоциации Clube de Regatas do Flamengo (известного просто как Flamengo). Токен дает вам доступ к множеству преимуществ, наград и возможностей для принятия решений, связанных с бразильским футбольным гигантом. Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Купить MENGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Flamengo Fan Token (MENGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flamengo Fan Token (MENGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Общее предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Оборотное предложение: $ 12,10M $ 12,10M $ 12,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,22M $ 3,22M $ 3,22M Исторический максимум: $ 2,455 $ 2,455 $ 2,455 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,10743 $ 0,10743 $ 0,10743 Узнайте больше о цене Flamengo Fan Token (MENGO)

Токеномика Flamengo Fan Token (MENGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flamengo Fan Token (MENGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MENGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MENGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MENGO, изучите текущую цену MENGO!

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