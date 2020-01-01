Токеномика Flamengo Fan Token (MENGO)

Токеномика Flamengo Fan Token (MENGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Flamengo Fan Token (MENGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) — это крипто-токен на блокчейне Chiliz. Он предназначен для болельщиков ведущего футбольного клуба бразильской ассоциации Clube de Regatas do Flamengo (известного просто как Flamengo). Токен дает вам доступ к множеству преимуществ, наград и возможностей для принятия решений, связанных с бразильским футбольным гигантом.

Официальный сайт:
https://socios.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc

Токеномика и анализ цен Flamengo Fan Token (MENGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flamengo Fan Token (MENGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M
Общее предложение:
$ 30,00M
$ 30,00M$ 30,00M
Оборотное предложение:
$ 12,10M
$ 12,10M$ 12,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,22M
$ 3,22M$ 3,22M
Исторический максимум:
$ 2,455
$ 2,455$ 2,455
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,10743
$ 0,10743$ 0,10743

Токеномика Flamengo Fan Token (MENGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flamengo Fan Token (MENGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MENGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MENGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MENGO, изучите текущую цену MENGO!

Как купить MENGO

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История цены Flamengo Fan Token (MENGO)

Анализ истории цены MENGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MENGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.